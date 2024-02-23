Поздравление Губернатора с Днём защитника Отечества и Днём народной воли

Поздравление Губернатора Севастополя с Днём защитника Отечества и Днём народной волиДорогие севастопольцы! Примите мои искренние поздравления с Днём защитника Отечества и Днём народной воли! Десять лет назад в Севастополе произошло историческое событие, которое не только восстановило справедливость, но и изменило ход мировой истории.