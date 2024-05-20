Сектор Газа: война не за нефть и не за газ, война идёт за воду

Европа движется к новой форме коммунизма – национальное государство будет упразднено Идущие в Европе экономические и политические процессы могут привести к созданию «технократического коммунизма». Такую точку зрения озвучил депутат Европарламента от Нидерландов, вице-президент сообщества Европейских консерваторов и реформистов Роберт Роос. Парламентарий полагает, что ЕС постепенно превращается в сверхдержаву, где национальные государства теряют свое значение. На первые роли выдвигаются европейская бюрократия и технократы, которые получают полный контроль над происходящим. Европа движется к новой форме коммунизма – национальное государство будет упразднено – отметил Роос. Голландский депутат напомнил, что Сталин и Мао Цзэдун в свое время при установлении диктатуры использовали тотальный контроль над крестьянством. В Евросоюзе идут похожие процессы, в ходе которых пытаются контролировать деятельность фермеров. Продовольственная система объединения находится под угрозой со стороны засевших в Брюсселе бюрократов. Все это делает хуже условия жизни в ЕС. Между тем с начала года в Европе прошла волна протестов фермеров, требовавших смягчить разного рода ограничения и остановить бесконтрольный дешевый импорт сельхозпродукции из других стран, включая Украину. В Совете Евросоюза запланировали изменить ряд положений аграрной политики, однако конкретные реформы пока не намечены.

Юрий Ильинов

Маленький гимназист очень плохо учился. Ничего не понимал, не мог запомнить. И не мог сосредоточиться, собраться, совершал ошибку за ошибкой. Его жестоко наказывали - детей тогда били прямо в гимназии. И был он маленький, некрасивый, с узкими глазами и приплюснутым носом. Классная дама-воспитатель сказала ему брезгливо, когда он подвинулся ближе, рассматривая картинки, которые она детям показывала: "отодвинься! От тебя воробьем пахнет!", - так Куприн описал свое детство. Как воробей пахнет, - кто его знает. Но, видимо, очень противно. Как вот этот бедный некрасивый мальчик. Он потом тяжело заболел. Хотел сбежать из пансиона, да простудился. И лежал в лазарете, умирал уже. Никому не нужный глупый уродец. И пришла другая дама, какая-то комиссия была в пансионе. Она подошла к больному мальчику и стала ласково с ним разговаривать. И обняла его тепло, прижала к сердцу. И погладила по жесткому ершику волос. Мальчик стал красивым. И пахло от него теперь духами дамы. Любовью пахло. Он выздоровел. Он стал хорошо учиться. И память вернулась, и внимание появилось, и дисциплина. Он стал хорошим учеником, этот мальчик. Вот так повлияла на него простая ласка доброй дамы - вся его жизнь переменилась к лучшему Надо стараться быть с теми, кто к нам хорошо относится. И детей доверять тем, кто к ним хорошо относится. И все будет иначе, уверяю: и с памятью, и с вниманием, и со здоровьем, и с внешностью. Хорошее отношение все определяет. Оно и спасает, и лечит, и учит. И мы до конца жизни вспоминаем объятия любящего человека. Или как нас по голове погладили. И запах духов или еще чего-то хорошего - какая разница? Это запах любви и счастья. Мы увянем среди тех, кто нас не любит и брезгливо морщится. И расцветем для тех, кого любим, и кому мы дороги и милы. Это такой простой секрет. Но о нем забывают, когда ищут причины болезней, некрасивости, несчастий и бегства...