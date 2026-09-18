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Почему татуировка белеет за секунды, а исчезает месяцами

Почему татуировка белеет за секунды, а исчезает месяцами

Еще недавно крупный рисунок на теле воспринимался как почти пожизненное решение: если татуировка закрывала значительную часть руки, ноги или спины, избавиться от нее было крайне сложно.

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