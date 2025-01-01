15 августа - Всемирный день правиьного питания.

Итак, Ваши планы и решения родить ребенка осуществились - Вы беременны! Но эта новость вызывает у Вас двоякое чувство: - с одной стороны, чувство радости, а с другой чувство определенного опасения и даже страха перед неизведанными испытаниями за свою жизнь и судьбу будущего младенца.