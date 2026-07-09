Куратор криптодоходности Gauntlet привлек $125 млн. в рамках раунда финансирования серии C, единственным инвестором выступила японская компания SBI Holdings через свою американскую дочернюю компанию SBI Holdings USA, Inc.
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