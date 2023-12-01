В Запорожье представители военкоматов будут ходить по домам призывников

В Запорожье, находящемся под контролем Киева, сотрудники центров комплектования и соцподдержки (военкоматов) будут ходить по квартирам мужчин призывного возраста, сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ.
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