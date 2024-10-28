Сплошные «не те двери», пустые залы, потеря уважения: закат Филиппа Киркоров и почему я считаю, что его карьера рушится

Андрей "Слушаете ли Вы Киркорова?" жаль, что только два ответа... Меня больше всего всегда шокировала манера одеваться этого артиста... То-ли он копирует гей парады, где во главе парада что-то такое в перьях едет или идет, то-ли эти с гей парадов берут киркоровскую моду...

bobmihal Krylov Он свиристелка! Сам себя в гроб гонит! И не понимает, что, те кто продвигает, они же его и хоронят! Одна реклама: вы что, не знаете кто я? Это уже приговор!