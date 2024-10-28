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Сплошные «не те двери», пустые залы, потеря уважения: закат Филиппа Киркоров и почему я считаю, что его карьера рушится

Сплошные «не те двери», пустые залы, потеря уважения: закат Филиппа Киркоров и почему я считаю, что его карьера рушится

Здравствуйте! Насколько же крепким оказался самопровозглашенный король российской эстрады! Сколько бы не было на него жалоб, исков, доносов от различных общественников, негатива от зрителя - он всегда выходит сухим из воды, участвует во всех шоу и концертах, сидит в жюри и т.

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Комментарии
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Андрей
&quot;Слушаете ли Вы Киркорова?&quot; жаль, что только два ответа...  Меня больше всего всегда шокировала манера одеваться этого артиста... То-ли он копирует гей парады, где во главе парада что-то такое в перьях едет или идет, то-ли эти с гей парадов берут киркоровскую моду...
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4 час.
bobmihal Krylov
Он свиристелка! Сам себя в гроб гонит! И не понимает, что, те кто продвигает, они же его и хоронят! Одна реклама: вы что, не знаете кто я? Это уже приговор!
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4 час.
И
Иринушка
Распустился, покровители крышуют. Да тот же никчемный песков.....
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