Еврокомиссия может представить план ценового потолка для российского газа

pxhere.com/PD Обсуждение вопроса об ограничении цен на российский газ на ближайшем саммите Евросоюза не планируется, однако в течение следующей неделе Еврокомиссия хочет представить официальный план по данной теме, сообщает газета la Repubblica.
pxhere.com/PD Обсуждение вопроса об ограничении цен на российский газ на ближайшем саммите Евросоюза не планируется, однако в течение следующей неделе Еврокомиссия хочет представить официальный план по данной теме, сообщает газета la Repubblica.
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