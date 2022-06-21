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Еврокомиссия может представить план ценового потолка для российского газа

Еврокомиссия может представить план ценового потолка для российского газа

pxhere.com/PD Обсуждение вопроса об ограничении цен на российский газ на ближайшем саммите Евросоюза не планируется, однако в течение следующей неделе Еврокомиссия хочет представить официальный план по данной теме, сообщает газета la Repubblica.

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