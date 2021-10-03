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Шесть вопросов о переоформлении земельного участка под жилье

Шесть вопросов о переоформлении земельного участка под жилье

Дмитрий Мальцев - Партнер юридической фирмы Platforma Legal. С какими сложностями сталкиваются девелоперы прежде всего в процессе согласования и перестройки объектов? Безусловно, лучше всего на этот вопрос ответят сами девелоперы, но можно выделить несколько общих трудностей: Промзоны, как правило, заняты многочисленными строениями, инженерными сетями, требуют рекультивации земель, на их территории зачастую установлены санитарно-защитные зоны бывших или существующих производств, не всегда есть доступная транспортная инфраструктура и т.

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