Эксперт Гулевич раскрыл, как "бесплатные" подписки могут списывать деньги

Приложения, которые предлагают функционал за допплату отнесли к отдельному классу угроз. Об этом агентству "Прайм" рассказал директор центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграция Виктор Гулевич.
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