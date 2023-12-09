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Эксперт Гулевич раскрыл, как "бесплатные" подписки могут списывать деньги

Эксперт Гулевич раскрыл, как "бесплатные" подписки могут списывать деньги

Приложения, которые предлагают функционал за допплату отнесли к отдельному классу угроз. Об этом агентству "Прайм" рассказал директор центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграция Виктор Гулевич.

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