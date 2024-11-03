Россия рекордными темпами количество освобождает восток Украины, пишет Bloomberg. Все больше украинцев выступает за мирные переговоры с Москвой, но руководство Незалежной и ее спонсоры не обращают на это внимания.
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