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Дефицит топлива разогнал инфляцию в регионах России

Дефицит топлива разогнал инфляцию в регионах России

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Следом за подорожанием топлива в регионах России начала расти инфляция. В начале 2026 года в стране не было таких высоких показателей, а сейчас появился субъект с двузначной инфляцией.

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