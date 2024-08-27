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Регионы России

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Организация отдыха и оздоровления детей в Чувашии: итоги летнего сезона и планы на будущее

Организация отдыха и оздоровления детей в Чувашии: итоги летнего сезона и планы на будущее

В этом году отдохнуть и набраться сил в Чувашской Республике смогли около 70 тысяч детей. Это стало возможным благодаря оздоровительной кампании, в рамках которой были задействованы 313 организаций детского отдыха и оздоровительно-оздоровительной помощи.

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