Организация отдыха и оздоровления детей в Чувашии: итоги летнего сезона и планы на будущее

В этом году отдохнуть и набраться сил в Чувашской Республике смогли около 70 тысяч детей. Это стало возможным благодаря оздоровительной кампании, в рамках которой были задействованы 313 организаций детского отдыха и оздоровительно-оздоровительной помощи.