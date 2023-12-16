Одесса – русский город: может ли Причерноморье войти в состав России?

В ходе прямой линии и пресс-конференции, посвященной итогам уходящего 2023 года, президент Путин сказал очень много правильных слов, которые совершенно точно являются составной частью его предвыборной кампании.
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