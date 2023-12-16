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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Одесса – русский город: может ли Причерноморье войти в состав России?

Одесса – русский город: может ли Причерноморье войти в состав России?

В ходе прямой линии и пресс-конференции, посвященной итогам уходящего 2023 года, президент Путин сказал очень много правильных слов, которые совершенно точно являются составной частью его предвыборной кампании.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
Не &quot;может&quot;, а &quot;должно&quot; и &quot;войдет&quot;
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5 час.
MS
Mikhail Stepanov
Легко! И скоро войдет!
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1 час.
ВД
Вовладар Даров
Одесса русский город! Таким и будет!
Ответить
1 час.

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