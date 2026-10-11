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Мартин Авербух выиграл «Выживалити», но главной победой назвал не приз, а «да» невесты

Мартин Авербух выиграл «Выживалити», но главной победой назвал не приз, а «да» невесты

Мартин Авербух — сын фигуристов Ирины Лобачевой и Ильи Авербуха — выиграл второй сезон экстремального шоу «Выживалити.

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