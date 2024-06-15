"Рен-ТВ": В Москве 10 человек отравились и госпитализированы с ботулизмом В Москве зафиксирован случай массового пищевого отравления, 10 человек госпитализированы с диагнозом «ботулизм» (смертельно опасная бактериальная инфекция, поражает ЖКТ и нервную систему.