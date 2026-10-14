Глава МИД Польши Сикорский обратился к Маску из-за ограничений Starlink для ВСУ

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в соцсети Х обратился к американскому миллиардеру и основателю компании SpaceX Илону Маску на фоне информации об отключении системы связи Starlink для Украины.
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