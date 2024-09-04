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На пост главы южноуральского Троицка претендуют восемь кандидатов

На пост главы южноуральского Троицка претендуют восемь кандидатов

Восемь претендентов готовы побороться за кресло мэра Троицка. Как передает корреспондент РИА «Новый День», до финала конкурса по замещению должности главы муниципалитета в Троицке осталось чуть больше недели.

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