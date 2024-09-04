На пост главы южноуральского Троицка претендуют восемь кандидатов

Восемь претендентов готовы побороться за кресло мэра Троицка. Как передает корреспондент РИА «Новый День», до финала конкурса по замещению должности главы муниципалитета в Троицке осталось чуть больше недели.
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