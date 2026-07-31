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Контрафронт

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Чили: подозреваемый в грабеже был убит, а двое охранников получили ранения в результате перестрелки...

Чили: подозреваемый в грабеже был убит, а двое охранников получили ранения в результате перестрелки по бронированному фургону с наличными деньгами на рынке Меркадо Матадеро во Франклине, столичный регион Сантьяго, в утренние часы по местному времени.

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