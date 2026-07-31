Чили: подозреваемый в грабеже был убит, а двое охранников получили ранения в результате перестрелки по бронированному фургону с наличными деньгами на рынке Меркадо Матадеро во Франклине, столичный регион Сантьяго, в утренние часы по местному времени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии