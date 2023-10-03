Вопрос врачу: «Из-за ежедневных прокладок сильный зуд. Что делать?»

Ношу каждый день ежедневные прокладки, недавно начался сильный зуд и жжет. Что посоветуете сделать хотя бы до приема врача, чтобы хоть чуть-чуть это предотвратить? Ксения, 18 лет Виктория Фисюк Гинекология Ежедневные прокладки используют в конкретных ситуациях Начальный период менструации или ее окончание.