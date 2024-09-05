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Вычеркнул его из своей жизни: принц Уильям принял бесповоротное решение

Вычеркнул его из своей жизни: принц Уильям принял бесповоротное решение

Наследник престола дал понять, что ждет Гарри. Уильям не желает больше иметь дело с братом - даже в будущем LEGION-MEDIAИнсайдер из числа приятелей принца Уильяма рассказал, что наследник престола окончательно определился со своим отношением к брату.

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