ГЕРМАНСКАЯ БЕСОВЩИНА: НЕМЕЦКИЙ ПОСОЛ ОСКОРБЛЯЕТ РОССИЮ, ПРИКРЫВАЯСЬ РОЖДЕСТВОМ

ФОТО: IDEALPHOTOGRAPHER/SHUTTERSTOCK.COM ИВАН ДЕМЕНТЬЕВ Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр не нашёл ничего лучшего, как оскорбить нашу страну в своём выступлении на Рождественском концерте посольства Германии в кафедральном соборе Св.