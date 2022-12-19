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ГЕРМАНСКАЯ БЕСОВЩИНА: НЕМЕЦКИЙ ПОСОЛ ОСКОРБЛЯЕТ РОССИЮ, ПРИКРЫВАЯСЬ РОЖДЕСТВОМ

ГЕРМАНСКАЯ БЕСОВЩИНА: НЕМЕЦКИЙ ПОСОЛ ОСКОРБЛЯЕТ РОССИЮ, ПРИКРЫВАЯСЬ РОЖДЕСТВОМ

ФОТО: IDEALPHOTOGRAPHER/SHUTTERSTOCK.COM ИВАН ДЕМЕНТЬЕВ Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр не нашёл ничего лучшего, как оскорбить нашу страну в своём выступлении на Рождественском концерте посольства Германии в кафедральном соборе Св.

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