Магнитные бури 18 ноября: угроза для здоровья на горизонте Ольга ВайленкоСогласно прогнозам специалистов, 18 ноября 2024 года Земля столкнётся с очередной магнитной бурей, которая станет частью продолжительной серии геомагнитных атак.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии