С 2027 года страховые пенсии для более чем 38 миллионов россиян будут индексироваться дважды в год. Первое повышение пройдет с 1 февраля — выплаты увеличат на 6,8 процента, что соответствует прогнозируемому уровню инфляции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Диетолог рассказа...
- В Ростовской обла...
- Численность крыс ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым