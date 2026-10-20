Жители Свердловской области, коллективы и организации могут до 30 ноября 2026 года подать заявки на всероссийский конкурс «Безграничные возможности», в котором предусмотрено 12 номинаций для личных достижений людей с инвалидностью и проектов по созданию инклюзивной среды.