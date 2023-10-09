Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Nata
    Какая трагедия ! Надо собрать всех живущих в России с израильскими паспортами и отправить в помощь. Им там рады. они ...А таки шо там у е...
  • Владимир Алтайцев
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Израиль официально перешел в состояние войны, палестинцы продолжают наступление

Израиль официально перешел в состояние войны, палестинцы продолжают наступление

Военно-политический кабинет Израиля официально объявил о переходе страны в "состояние войны", задействовав параграф "40-Алеф"; ранее сей пункт вводился в действие ровно 50 лет назад – во время Арабо-израильской войны 1973 года (которую в арабской историографии называют Октябрьской войной, в израильской - войной Судного дня).

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