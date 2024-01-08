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Блогер-миллионник Сергей Косенко бросил двухмесячного сына в сугроб ради видео

Блогер-миллионник Сергей Косенко бросил двухмесячного сына в сугроб ради видео

Блогер Сергей Косенко, чей аккаунт в инстаграме* насчитывает почти 7 млн подписчиков, опубликовал в этой соцсети видео, возмутившее общественность — в нем Косенко бросает в сугроб своего двухмесячного сына.

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Комментарии
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Ю
Юрий
Всегда говорил, что &quot; блогер&quot;- в переводе на русский - &quot; долбоеб&quot;.
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20 час.

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