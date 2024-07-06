США закупили у России урана на максимальную сумму за год

Соединенные Штаты в мае приобрели у России обогащенного урана на 209,5 миллионов долларов. Аналитики РИА Новости со ссылкой на данные американского статистического бюро написали, что это максимум с марта 2023 года.
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