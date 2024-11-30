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Царьград

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Приехал убивать русских и не вернулся: Ликвидирован иностранный наёмник

Приехал убивать русских и не вернулся: Ликвидирован иностранный наёмник

Опознан ещё один боевик, участвовавший в рейде диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию Брянской области, который произошёл 27 октября.

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