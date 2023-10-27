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Лучшие блюз музыканты всех времен - 17

Лучшие блюз музыканты всех времен - 17

Обзор лучших Blues Мan продолжается   - выпуск 1 , выпуск 2 ,  выпуск 3 , выпуск 4 ,  выпуск 5 , выпуск 6 ,  выпуск 7 , выпуск 8 , выпуск 9, выпуск 10 , выпуск 11 , выпуск 12 , выпуск 13 , выпуск 14 здесь , выпуск 15 здесь ,  выпуск 16 ,      Кенни Уэйн Шеппард - Kenny Wayne Shepherd (1997 - .

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