Часть россиян предупредили об аномальной погоде

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В Краснодарском крае в четверг, 20 февраля, ожидается температура на 10 градусов ниже нормы. Об аномальной погоде часть россиян предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.