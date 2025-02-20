Часть россиян предупредили об аномальной погоде

В Краснодарском крае в четверг, 20 февраля, ожидается температура на 10 градусов ниже нормы. Об аномальной погоде часть россиян предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
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