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Журова не исключила, что на уход Петросян от Тутберидзе повлиял бунтарский возраст

Журова не исключила, что на уход Петросян от Тутберидзе повлиял бунтарский возраст

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на то, что фигуристка Аделия Петросян ушла из тренерского штаба Этери Тутберидзе.

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