Электроснабжение в Московской области восстановлено после непогоды

Гендиректор «Россети Московский регион» Александр Пятигор сообщил, что благодаря 100 автономным источникам электроснабжения в Московской области почти все социально значимые объекты вновь подключены к сети после непогоды, сопоставимой с ледяным дождем 2011 года.
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