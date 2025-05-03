Электроснабжение в Московской области восстановлено после непогоды

Гендиректор «Россети Московский регион» Александр Пятигор сообщил, что благодаря 100 автономным источникам электроснабжения в Московской области почти все социально значимые объекты вновь подключены к сети после непогоды, сопоставимой с ледяным дождем 2011 года.