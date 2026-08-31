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NQ Analysis Monday

NQ Analysis Monday

NQ Analysis Monday E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI_DL:NQ1! Hari_Nazrekar Well, I believe London will take liquidity below from the Asian Session and then run up higher to fill in the Liquidity Voids of Friday.

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