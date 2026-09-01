«Театр абсурда»: Захарова высмеяла решение Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова принесла соболезнования итальянскому журналисту из-за назначения бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова на должность советника министра обороны Италии.
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