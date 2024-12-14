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Неудержима: Ким Кардашьян не остановил от выхода в свет даже перелом ноги

Неудержима: Ким Кардашьян не остановил от выхода в свет даже перелом ноги

Звезда прокатилась на самокате по магазину. Ким Кардашьян на открытии магазина LEGION-MEDIA44-летнюю Ким Кардашьян не может остановить никакое препятствие, возникающее на ее пути к осуществлению замысла звезды.

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