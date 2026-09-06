Тинчурин театры Марат Яруллинны икенче яктан ачты: «тавык»сыз, «шоу»сыз, биюсез тамаша

Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында Марат Яруллин Yummy Music Band белән берлектә, беренче тапкыр классик концерт оештырды.
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