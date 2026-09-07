Журналист Гордон посоветовал киевлянам срочно закупиться продуктами

Украинский журналист Дмитрий Гордон (признан в РФ иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов) призвал жителей Киева и других населенных пунктов страны срочно создать запасы продуктов.
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