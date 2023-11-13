Россиянам напомнили о последствиях неуплаты налога на имущество

Россиян предупредили о последствиях неуплаты налога на имущество до 1 декабря. Редактор журнала финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан рассказал, кто и в каком размере обязан платить налог на имущество, а также что будет, если не внести платёж вовремя.