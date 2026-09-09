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Вечерний Новосибирск

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Разработку газа Ононской впадины презентовали новосибирцы китайским ученым

Разработку газа Ононской впадины презентовали новосибирцы китайским ученым

Ученые-химики из университета Пекина приехали к коллегам в Академгородок. О международном визите 8 сентября сообщило научно-популярное издание СО РАН «Наука в Сибири».

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