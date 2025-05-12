Президент Эстонии подписал закон, позволяющий военным атаковать гражданские суда

Президент Эстонии Алар Карис утвердил поправки к законам об организации Сил обороны и экономической зоне, предоставляющие военным право атаковать гражданские суда, если в их действиях увидят угрозу объектам страны, сообщает портал национального гостелерадио ERR.
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