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Картина дня. Финансы

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Президент Эстонии подписал закон, позволяющий военным атаковать гражданские суда

Президент Эстонии подписал закон, позволяющий военным атаковать гражданские суда

Президент Эстонии Алар Карис утвердил поправки к законам об организации Сил обороны и экономической зоне, предоставляющие военным право атаковать гражданские суда, если в их действиях увидят угрозу объектам страны, сообщает портал национального гостелерадио ERR.

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