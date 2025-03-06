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Встреча администрации с председателями советов жилых домов прошла в Щелкове

Встреча администрации с председателями советов жилых домов прошла в Щелкове

Пятая кустовая выездная администрация прошла в Щелкове. В спортивный комплекс «Подмосковье» приехали более 70 представителей Ассоциации председателей советов многоквартирных домов региона и жилищных активистов из разных городских округов.

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