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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Досадное поражение в Минске.

Досадное поражение в Минске.

На отчетный матч бобруйчане вышли в следующем стартовом составе: №24 Никита Паценко, №3 Илья Удодов, №4 Владислав Соланович, №7 Илья Сень, №8 Вадим Бальбух, №10 Валерий Потороча, №14 Владислав Давыдов, №21 Никита Голуб, №22 Дмитрий Денисенко, №44 Игорь Тымонюк и №88 Юрий Гаврилов.

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