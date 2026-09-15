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Sabre Corporation рефинансирует задолженность: размещение облигаций на $1,1 млрд и тендерное предложение

Sabre Corporation рефинансирует задолженность: размещение облигаций на $1,1 млрд и тендерное предложение

14 сентября 2026 года международный поставщик технологий для индустрии туризма Sabre Corporation объявил о запуске масштабной программы реструктуризации и рефинансирования долгового капитала.

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