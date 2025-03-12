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Царьград

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Главком ВСУ рассказывает о новом манёвре под Суджей. Перевод на русский: дело – труба

Главком ВСУ рассказывает о новом манёвре под Суджей. Перевод на русский: дело – труба

Сырский заявил, что вооружённые силы Украины отступают из Суджи, дабы занять более выгодные рубежи. Но что-то он не договаривает.

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