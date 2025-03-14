«Нафиг я сюда пришёл»: Лавров выдал очередной перл и рассмешил пользователей сети

😇Здоровья, сил и Божьего покровительства! Спасибо, что ты вообще к нам пришёл!

Леонид Попивняк

А вот молодец Сергей Викторович! Коротко.Ясно. И по существу! И всем Россиянам понятно и доходчиво!...А все гейропские журналюги пусть ломают голову как это перевести и как это понимать)))))