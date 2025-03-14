Avia.pro - СМИ Сергей Лавров, железный дипломат с лицом, будто высеченным из гранита, подарил интернету новый повод для хохота.
«Нафиг я сюда пришёл»: Лавров выдал очередной перл и рассмешил пользователей сети
Комментарии
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Илья Симачевский
😇Здоровья, сил и Божьего покровительства! Спасибо, что ты вообще к нам пришёл!
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10 час.
Евгения Болотова
Причём здесь усталость Лаврова, его доконали глупые репортёришки...
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9 час.
Леонид Попивняк
А вот молодец Сергей Викторович! Коротко.Ясно. И по существу! И всем Россиянам понятно и доходчиво!...А все гейропские журналюги пусть ломают голову как это перевести и как это понимать)))))
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7 час.
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