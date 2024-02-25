Концерт Арбениной в Южно-Сахалинске отменили

В Южно-Сахалинске отменили концерт Дианы Арбениной. Об этом пишет РИА «Новости». «Организатор информировал нас об отмене выступления Дианы Арбениной в Южно-Сахалинске», – уточнили в компании по продаже билетов.
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