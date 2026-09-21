В Одессе полиция избила девушку, помогавшую мужчине спастись от мобилизации

В Одессе полицейские избили девушку, которая помогала своему мужчине отбиться от сотрудников ТЦК. Видео инцидента было опубликовано в местных Telegram-каналах.
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