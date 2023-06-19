Daily Storm

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Суд Амстердама приговорил звезду «Спартака» Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение с ножом на брата

Суд Амстердама приговорил звезду «Спартака» Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение с ножом на брата

Футболист хочет получить российский паспорт, чтобы избежать экстрадиции в НидерландыЛидер футбольного клуба «Спартак» (Москва) Квинси Промес был приговорен судом Амстердама к полутора годам тюрьмы за нападение с ножом на своего двоюродного брата.

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