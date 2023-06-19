Суд Амстердама приговорил звезду «Спартака» Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение с ножом на брата

Футболист хочет получить российский паспорт, чтобы избежать экстрадиции в НидерландыЛидер футбольного клуба «Спартак» (Москва) Квинси Промес был приговорен судом Амстердама к полутора годам тюрьмы за нападение с ножом на своего двоюродного брата.