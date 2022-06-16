В Находке Приморского края полицейские и общественники приняли участие в детском городском празднике «В мире профессий»

Сотрудники отдела МВД России по Находкинскому городскому округу совместно с членами Общественного совета при ОМВД приняли участие в пятой городской тематической конференции по профориентации для детей от 5 до 12 лет под названием «В мире профессий».
Сотрудники отдела МВД России по Находкинскому городскому округу совместно с членами Общественного совета при ОМВД приняли участие в пятой городской тематической конференции по профориентации для детей от 5 до 12 лет под названием «В мире профессий».
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